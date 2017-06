V Snine mladík napadol policajta

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Snina 19. júna (TASR) - Mladík zo Sniny napadol policajta. Stalo sa tak minulý týždeň vo štvrtok (15.6.). Dnes o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.Člena sninskej policajnej hliadky, ktorá bola vyslaná do rómskej osady na Štúrovej ulici pre rušenie nočného pokoja, fyzicky napadol len 17-ročný mladík. Okrem vulgárneho nadávania, udrel policajta päsťou do tváre. "priblížil Džobanik.Policajti mladíka zadržali, predviedli na policajné oddelenie a umiestnili ho do cely policajného zaistenia." uzavrel hovorca.