V Snine pribudli k zubrovi Matúšovi dva mladé danielie páry

Zubor Matúš a dva páry danielov v Animoterapeuticko-jazdeckom centre (AJC) v Snine Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Snina 4. januára (TASR) - K zubrovi Matúšovi, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Animoterapeuticko-jazdeckom centre (AJC) v Snine, pribudli nedávno dva mladé danielie páry. Ako pre TASR uviedol veterinárny lekár Vladislav Juško, oba druhy sa znášajú.spomenul. Myslí si, že spolunažívanie s nimi zubrovi vyhovuje. Podľa jeho ďalších slov to možno pozorovať najmä večer, keď si ľahne a daniele sa uložia k nemu.uviedol s tým, že je to prirodzené.Daniele kŕmia v centre klasicky senom, kukuricou, ovsom, jablkami, mrkvou, repou či silážou. Po zdravotnej stránke sú na tom podľa veterinára dobre.uviedol Juško na margo toho, že Matúša priviezli do AJC s rovnakým problémom. Daniele, z ktorých jeden má dva roky, všetky ostatné sa narodili v minulom roku, sa už vo výbehu aklimatizovali.Zubor Matúš je rovnako stabilizovaný, momentálne má menšie tráviace problémy.skonštatoval. Prítomnosť samice zubra v centre nevylučujú. V tejto súvislosti sa už uskutočnili niekoľké stretnutia, zatiaľ sú bez výsledkov.Štvorročného zubra, pôvodom z Poľska, priviezli do centra ešte v marci minulého roka so zranením na nohe, ktoré utrpel po náraze s osobným motorovým vozidlom. Následky po úraze však vylučujú jeho život vo voľnej prírode. Podľa veterinára môže Matúš fungovať iba v podmienkach, kde je o neho postarané, kde bude kŕmený, kde bude mať obmedzený pohyb. Vo voľnej prírode by totiž vydával viac energie, ako by mohol prijať.