V sobotu si Slovensko pripomenie Svetový deň hepatitídy

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovensko si v sobotu (19.5.) pripomenie Svetový deň hepatitídy. Týmto ochorením trpí podľa Svetovej aliancie hepatitídy približne 400 miliónov ľudí. Na celom svete zomiera ročne v súvislosti s ním 1,4 milióna ľudí. Druhov hepatitíd je niekoľko a môžu viesť k ochoreniu pečene. Kým sa žltačka prejaví, môže to trvať roky.Medzi ľuďmi sa najčastejšie vyskytujú vírusové hepatitídy štyroch druhov. Žltačky typu A, B, C a E. Hygienici upozorňujú, že ochorenia sú klinicky identické, líšia sa však spôsobom prenosu a následkami. Napríklad za hepatitídu typu A môže nedostatočná hygiena či nedobre očistené a tepelne spracované jedlo. V Bratislavskom kraji bolo podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave v priebehu roka 2017 hlásených 244 ochorení. Zaznamenané bolo aj jedno úmrtie. Oproti roku 2016 bol evidovaný významný vzostup chorobnosti. K piatku evidujú v bratislavskom regióne 21 prípadov hepatitídy typu A. Najdôležitejším preventívnym opatrením je dodržiavanie zásad osobnej hygieny. Najúčinnejším a najbezpečnejším je očkovanie.Vírusová hepatitída typu B sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom s nakazenou krvou alebo pohlavným stykom. V roku 2017 bolo v Bratislavskom kraji hlásených desať ochorení na túto hepatitídu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 bol zaznamenaný len mierny vzostup chorobnosti. K piatku evidujú epidemiológovia jeden prípad ochorenia na vírusovú hepatitídu typu B.Vírusová hepatitída C sa prenáša krvou. Väčšinou sa spočiatku neobjavia žiadne príznaky ako u iných hepatitíd a ochorenie tak prebieha skryto. Užívanie drog predstavuje v súčasnosti vôbec najväčšie riziko nákazy vírusovou hepatitídou C. V analyzovanom roku 2017 nebolo v Bratislavskom kraji hlásené žiadne ochorenie. V prípade chronickej hepatitídy C bolo v roku 2017 hlásených desať ochorení. Oproti roku 2016 došlo k poklesu chorobnosti o 69 percent. K piatku evidujú epidemiológovia tri prípady tejto chronickej hepatitídy v Bratislavskom kraji.Vírusová hepatitída typu E je prenosné, infekčné ochorenie pečene, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy E (HEV). Infekcia je u nás najčastejšie importovaná z endemických oblastí vzhľadom na nárast turistiky. Patrí k chorobám špinavých rúk. V roku 2017 nebolo v Bratislavskom kraji zaznamenané žiadne ochorenie. K piatku tu evidujú epidemiológovia tri prípady na HEV.Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až zániku buniek pečene.