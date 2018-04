V sobotu štartuje piaty ročník ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2018

Prvým podujatím najvýznamnejšej série pretekov horských bicyklov na Slovensku je ŠKODA Svätojurský MTB maratón



ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2018 je otvorená všetkým fanúšikom horskej cyklistiky



Príťažlivý systém umožňuje získať ceny aj hobby cyklistom



Ceny pre víťazov a tombola aj pre hobby bajkerov

Kalendár podujatí ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2018







ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2018





Kalendár série





28. 4. 2018

ŠKODA Svätojurský MTB maratón





19. 5. 2018

ŠKODA Dohňany – Púchov Trophy





23. 6. 2018

AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské skaly





27. 7. 2018

ŠKODA STUPAVA TROPHY





11. 8. 2018

ŠKODA Horal MTB maratón





8. 9 .2018

ŠKODA Slovenský raj







Kategórie ŠKODA BIKE OPEN TOUR



Kadeti 15 - 16 r.

Juniori 17 - 18 r.

Muži do 39 r.

Muži 40 - 49 r.

Muži 50 - 59 r.

Muži 60 r. a viac

Kadetky 15 - 16 r.

Juniorky 17 - 18 r.

Ženy 19 - 39 r.

Ženy 40 - 49 r.

Ženy 50 r. a viac.



ŠKODA a cyklistika

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

na území Slovenskej republiky. Podujatia súPretekať môžu registrovaní cyklisti, MTB nadšenci z radov amatérov, aj deti. Pretekári súťažia v 11 kategóriách podľa veku i výkonnosti. Séria štartuje v apríli a končí sa v septembri. Na každých pretekoch série ŠKODA BIKE OPEN TOUR organizátori pripraviaSéria sa tak stáva nielen miestom športových výkonov, ale aj trávenia príjemných chvíľ s rodinou či blízkymi v prírode. „Za štyri roky sa zo série ŠKODA BIKE OPEN TOUR stala prestížna súťaž horských cyklistov. V minulom roku súťažilo spolu 5 157 bajkerov z 22 krajín a popri tratiach ich povzbudzovalo vyše 17 000 divákov. Fanúšikovia horskej cyklistiky na každom podujatí vytvoria neuveriteľnú atmosféru,“ teší sa z rastúcej popularity série Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, ktorá je generálnym partnerom celého seriálu pretekov.Organizátori veria, že tomu nebude inak aniktorý je prvým podujatím tohtoročnej jubilejnej série ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Štart pretekov je už túto sobotu,Na cyklistov čakajú menej náročné, rýchle trate. Vybrať si môžu z troch trás s dĺžkou od 21 do 70 kilometrov.Diváci si okrem športových výkonov užijú aj množstvo zábavy, o ktorú sa v ŠKODA Village postará moderátor Tomaggio, ktorý si pre deti i dospelých pripravil množstvo súťaží. Deti sa môžu dosýta vyskákať na nafukovacom hrade so šmýkačkou, nechať si pomaľovať tvár, absolvovať cykloštafetu a tešiť sa z héliových balónikov.Víťazi každej kategórie jednotlivých maratónov v sérii ŠKODA BIKE OPEN TOUR získajú športové ceny značky ŠKODA. Zároveň všetci účastníci preteku budú zaradení do tomboly, v ktorej môžu vyhrať ďalšie hodnotné ceny, napríklad skladací ŠKODA bicykel stretchGO.Vo finálnej tombole sa hrá o ďalšie hodnotné ceny. Podmienkou zaradenia do žrebovania finálnej tomboly je úspešné absolvovanie minimálne štyroch pretekov z celej série ŠKODA BIKE OPEN TOUR. Na výhru v tombole má šancu každý hobby bajker.Do celkového bodovania sa každému účastníkovi započítavajú štyri najlepšie výsledky z absolvovaných pretekov z celej ŠKODA BIKE OPEN TOUR série. Výsledné bodovanie série určí celkovo 33 víťazov v 11 kategóriách na prvých, druhých a tretích miestach.Podrobnejšie informácie o ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2018 nájdu fanúšikovia horskej cyklistiky na stránke www.welovecycling.com , kde sa môžu aj registrovať.Spojenie cyklistiky so značkou ŠKODA siaha hlboko do minulosti, až ku vzniku samotnej automobilky. Bohatá úspešná história mladoboleslavskej automobilky sa začína písať v roku 1895, keď začala výrobu práve bicyklami. Od roku 2004 je ŠKODA partnerom a dodávateľom oficiálnych automobilov na najpopulárnejších cyklistických pretekoch sveta –Na legendárnej Tour zastrešuje aj jeden z dresov pre individuálne hodnotenie cyklistov – od roku 2004 bola partnerom bieleho dresu, od roku 2015 podporuje prestížny zelený dres. ŠKODA AUTO je oficiálnym partnerom zeleného dresu pre najlepších šprintérov aj na pretekoch okolo Španielskaktoré podporuje od roku 2011.ŠKODA je dlhodobým stabilným podporovateľom a partnerom aj slovenskej cyklistiky. Aktívne podporuje najväčšie domáce podujatie v cestnej cyklistikea tiež zastrešuje sériu prestížnych horských maratónovV rokuSpoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko zároveň sedem rokov