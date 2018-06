V sobotu začínajú v Bratislave s opravou Kazanskej ulice

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 8. júna (TASR) – Bratislava začína v sobotu (9.6.) opravovať Kazanskú ulicu, a to od úseku za Nákovnou až po Dvojkrížnu ulicu. Vodiči musia rátať s obmedzeniami, premávka bude usmernená prenosným dopravným značením. Práce by mali ukončiť do 11. júla. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer.Oprava Kazanskej ulice spočíva v odfrézovaní poškodenej asfaltovej vrstvy vozovky a položení nového asfaltového krytu. Aktuálne prebieha aj oprava Račianskej ulice, v úseku od križovatky Nobelova po križovatku Hečkova obojsmerne. Predpokladané ukončenie prác je do 1. júla.Od 27. mája sa zároveň opravuje Bratislavská ulica v úseku od Tatranskej ulice po križovatky s ulicou Československých tankistov. Ukončenie opravy sa tu predpokladá do polovice júna. Od 28. mája paralelne prebiehajú opravy dlažby na Uršulínskej a Radničnej ulici, ktoré by mali prebiehať do 24. júna. Oprava Hodonínskej skončila vo štvrtok 7. júna, pričom sa ešte budú dorábať chodníky pri komunikácii.Najbližšie plánuje mesto opravovať Vrakunskú (v úseku Vrakunská-Uzbecká) a Uzbeckú (v úseku pred Kazanskou) v Podunajských Biskupiciach. Taktiež chce opraviť Tešedíkovu ulicu v Záhorskej Bystrici. Naplánovaná je aj oprava dlažby na Františkánskom námestí v centre mesta.V roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť celkovo 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mesta a deväť miliónov eur z vládnej dotácie. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD. Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny.