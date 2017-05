V sobotu začne na Spišskom hrade letná sezóna

Spišská Kapitula a Spišský hrad Foto: TASR Foto: TASR

Spišské Podhradie 4. mája (TASR) – Brány najnavštevovanejšieho hradu na Slovensku v roku 2016 sa otvoria oficiálne v sobotu 6. mája. Na návštevníkov Spišského hradu bude počas otvorenia letnej turistickej sezóny čakať šerm, hudba, legendy, nové publikácie i drevorezba.uviedla Dáša Uharčeková Pavúková zo Slovenského národného múzea (SNM) - Spišského múzea v Levoči. Sezónu otvorí v sobotu o 13.00 h slávnostný dobový sprievod, o 13.15 h bude nasledovať koncert Shaman.Živé sochy sa predstavia o 14.00 h, o pol hodinu nato to bude v rámci koncertu Veronika Rabada. Súčasťou programu bude aj historický šerm, dobové a orientálne tance, a to o 11.00, 15.00 a 16.00 h.Ochutnávku dobových jedál ponúkne hradná kuchyňa od 13.00 do 16.00 h, vyrezávanie drevenej sochy priblíži Jakub Skaloš medzi 11.00 a 15.00 h. Na rovnaký čas je pripravený program tvorivých dielní s názvom Urob si svoj hradný hrnček. V nedeľu 7. mája sa začne o 10.00 h v Kaplnke sv. Alžbety na Spišskom hrade slávnostná svätá omša.Návštevnosť Spišského múzea v Levoči, pod ktoré patrí aj Spišský hrad, bola v roku 2016 rekordná. "" uviedla riaditeľka SNM - Spišského múzea v Levoči Mária Novotná.Spišský hrad je príkladom stredovekého kráľovského hradu. Vznikol na konci 12. a začiatkom 13. storočia. Už koncom 13. storočia mal takmer dnešnú rozlohu. Patril kráľovským dynastiám Arpádovcov, Anjouovcov, neskôr Zápoľským, Thurzovcom a Čákiovcom. V roku 1993 bol zapísaný do Svetového zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.