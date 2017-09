V sociálnom podniku vo Fiľakove môže nájsť prácu desať až pätnásť ľudí

Na snímke zľava splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz, štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš a primátor Fiľakova Attila Agócs počas tlačovej konferencie venovanej prezentácii projektu Ensie, 22. septembra 2017 vo Fiľakove. Foto: FOTO TASR - Branislav Caban Foto: FOTO TASR - Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fiľakovo 22. septembra (TASR) – Približne 10 až 15 pracovných miest by mohlo vzniknúť v pripravovanom sociálnom podniku vo Fiľakove na juhu okresu Lučenec, ktorý by mesto chcelo spustiť do prevádzky v budúcom roku. Na tlačovej konferencii k projektu zdieľania informácií o sociálnom podnikaní Ensie to dnes uviedol primátor Attila Agócs.Počet nových pracovných miest by sa podľa neho mohol neskôr ešte zvýšiť, v súčasnosti je však samospráva iba vo fáze plánovania a hľadania vhodných priestorov.uviedol primátor s tým, že v okolí Fiľakova sa nachádzajú bývalé najväčšie čadičové bane v strednej Európe.konštatoval primátor, podľa ktorého práve v tohto segmente môže vzniknúť pridaná hodnota z jednoduchej suroviny.dodal.Z ďalších oblastí, na ktoré by sa ich sociálny podnik mohol zamerať, uviedol Agócs stavebné práce a poľnohospodárske činnosti, konkrétne pestovanie bobuľového ovocia či spracovanie orechov. Tie podľa jeho slov v okolí Fiľakova rastú na ploche okolo 100 hektárov, ale priamo sa tam nespracúvajú.podotkol.Podľa splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antona Marcinčina, ktorý sa vo Fiľakove zúčastnil na konferencii venovanej Ensie, je pre takéto regióny kľúčové pripraviť ľudí pre trh práce. V 17 okresoch, ktoré sú, alebo budú zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých, registrujú podľa jeho slov obrovský záujem predstaviteľov samosprávy o túto formu zamestnávania, ktorá je vlastne určitým medzitrhom práce.zdôraznil s tým, že v tomto roku podporili zatiaľ niekoľko obcí. Dúfa však, že začiatkom budúceho roka sa ich počet výrazne zvýši.