V Solčanoch by mal vzniknúť závod na výrobu a spracovanie plastov

Solčany 25. januára (TASR) – Spoločnosť Solčany Properties, s. r. o., plánuje vybudovať v obci Solčany v okrese Topoľčany závod na výrobu a spracovanie plastov pre automobilový priemysel. Nový závod by mal vzniknúť na pozemku, ktorý je podľa územného plánu obce určený na výrobnú zónu.Výstavba by sa mala začať v máji, investor plánuje spustiť prevádzku koncom tohto roka. Podľa predloženej projektovej dokumentácie sú náklady na realizáciu projektu vyčíslené na 6 miliónov eur. Firma plánuje v prvej etape zamestnať 58 ľudí, postupne by sa mal ich počet navýšiť na konečných 215 zamestnancov. Projekt je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie.Nový závod na výrobu a spracovanie plastov pre automobilový priemysel by mal vyrásť na pozemku s celkovou výmerou 32.000 štvorcových metrov. Zastavaná plocha výrobného areálu predstavuje 13.655 štvorcových metrov. Vo výrobnej časti závodu bude v prvej etape výroby nainštalovaných 14 vstrekolisovacích automatov s robotickou rukou a príslušenstvom. V ďalších etapách rozširovania výroby investor počíta s možnosťou inštalovania ďalších vstrekovacích lisov do maximálnej kapacity 60 kusov. V prvej etape prevádzky plánuje firma zamestnať 48 výrobných a desať administratívnych zamestnancov. Pri maximálnej kapacite bude potrebných 192 pracovníkov vo výrobe a 23 v administratíve.