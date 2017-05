V Somálsku začali očkovať proti cholere, nakazilo sa vyše 30.000 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 4. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a vláda Somálska spustili v tejto africkej krajine očkovanie proti cholere. Zaočkovaných má byť celkovo 460.000 ľudí.Tomuto hnačkovému ochoreniu tento rok v Somálsku podľahlo už 618 ľudí. Celkovo úrady registrujú 31.674 nakazených, uviedla dnes WHO vo svojom vyhlásení. Píše o tom agentúra DPA.Očkovanie sa začalo v stredu v regióne Baidoa na juhozápade krajiny, kde by vakcínu malo dostať 224.000 ľudí. Očkovať sa bude aj v ďalších oblastiach.Vypuknutie epidémie cholery odborníci spájajú so suchom, ktoré postihlo tento štát Afrického rohu a kvôli ktorému viac ako šesť miliónov ľudí trpí aj nedostatkom potravín a hladom. Ďalšími príčinami šírenia cholery sú nedostupnosť pitnej vody, nedostatočná hygiena a podvýživa obyvateľstva.