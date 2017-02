V šortreku Zelinská skončila v štvrťfinále, slalomárom sa nedarilo

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šortrek - 500 m:



A-finále: 1. Vera Rasskazovová (Rus.) 45,716 s., 2. Georgie Dalrympleová (Hol.) +10,235, 3. Melissa Tunnová (Tal.) +10,730



štvrťfinále: 1. Sofia Boicovová (Rus.) 46,129 s., 2. Aurelie Levequeová (Fr.) +0,788, 3. Sema Cirtiová (Tur.) +4,027, 4. Ema ZELINSKÁ (SR) bez času



Alpské lyžovanie:



slalom: 1. Alex Vinatzer (Tal.) 1:40,77 min., 2. Leon Nikič (Chor.) +3,42 s., 3. Augustin Bianchini (Fr.) +4,04, ..., Miroslav JAROŠČÁK, Denis MAŽGÚT (obaja SR) obaja nedokončili



beh na lyžiach - šprint na 1,35 km:



A-finále: 1. Jelena Kučevová (Rus.) 2:32,25 min., 2. Zuzana Holíková (ČR) +3,32 s., 3. Jasmin Kaharová (Fín.) +3,86



štvrťfinále: 1. Maria Trunovová (Rus.) 2:39,57 min., 2. Hanna-Brita Kaasiková (Est.) +0,27 s., 3. Zuzana ŠEFČÍKOVÁ (SR) +0,41

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Erzurum 16. februára (TASR) - Slovenská šortrekárka Ema Zelinská skončila na XIII. zimnom európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v tureckom Erzurume už v štvrťfinále na 500 m trati. Jej krajanku Sandru Trusovú penalizovali už v rozjazdách.Nedarilo sa ani slalomárom, v prvom kole vypadol Miroslav Jaroščák. Do druhého kola sa dostal Denis Mažgút, ale ani on neprišiel do cieľa.V šprinte unikol bežkyni na lyžiach Zuzane Šefčíkovej tesne postup do semifinále, na ďalšie účinkovanie jej chýbalo v cieli 14 stotín sekundy. Ostatní slovenskí reprezentanti skončili už v kvalifikácii.