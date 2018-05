V. Soták: Vysoké školstvo volá po reforme

Na archívnej snímke Vladimír Soták. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 25. mája (TASR) - Terciárne vzdelávanie v podmienkach Slovenska zlyháva a vytvára nespokojných zo zúčastnených. Študenti majú slabú úroveň vzdelávania, zlé podmienky, slabé uplatnenie, školstvo neláka kvalitných učiteľov, zamestnávatelia získavajú čoraz menej pripravených absolventov. Myslí si to predseda Klubu 500 Vladimír Soták.Ako uviedol pre TASR, na mieste je otázka, kam sa školstvo za 29 rokov dostalo a prečo. O výchove mladých ľudí, o ich príprave na povolanie, či už na úrovni stredných alebo vysokých škôl, totiž rozhodovali a rozhodujú ľudia, ktorí týchto mladých ľudí v skutočnosti nepotrebujú. Nie sú zamestnávatelia a je im v podstate jedno, či budú alebo nebudú študovať. Reformu školstva pripravujú a hovoria do nej ľudia, ktorí v živote svoje súkromné finančné prostriedky nedali do výchovy cudzích detí. Štátni úradníci, vrátane poslancov Národnej rady, taktiež nepotrebujú absolventov stredných odborných škôl, ani vysokých škôl s technickým zameraním, im jednoducho stačia ich politické funkcie na to, aby boli spokojní.zdôrazňuje Soták.