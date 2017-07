V Španielsku našli tri z piatich odcudzených Baconových obrazov

Na ilustračnej snímke triptych Tri štúdie Luciana Freuda, ktorý v roku 1969 namaľoval britský figuratívny expresionista írskeho pôvodu Francis Bacon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 19. júla (TASR) - Španielska polícia našla tri z piatich diel britského figuratívneho maliara, rodáka z Dublinu Francisa Bacona (1909-1992), ktoré neznámi páchatelia odcudzili ešte v júni 2015 z bytu v centre Madridu. Informáciu priniesol dnes tamojší mienkotvorný denník El País.Podrobnosti o doterajšom priebehu vyšetrovania krádeže umeleckých diel v odhadovanej hodnote 30 miliónov eur zatiaľ nie sú známe. V priebehu uplynulých dvoch rokov zadržali úrady v súvislosti s najväčšou krádežou umeleckých diel v Španielsku celkove desať podozrivých.Majiteľom odcudzených diel je José Capelo, niekdajší priateľ Francisa Bacona, ktorý ich zdedil po umelcovi.Páchatelia, po ktorých sa zľahla zem, využili podľa skorších informácií periodika krátku neprítomnosť tohto zberateľa umeleckých diel a vlámali sa do jeho bytu. Podarilo sa im vyradiť z činnosti poplašné zariadenie a zmiznúť z miesta činu bez toho, aby tam zanechali odtlačky prstov alebo iné stopy.Okruh potenciálnych kupcov odcudzených diel bol veľmi malý. Ak ktosi ponúka Baconovo dielo, v branži sa to neutají. Zlodeji to preto budú mať veľmi ťažké s predajom týchto obrazov, povedal už vlani istý expert.