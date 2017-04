V Španielsku zadržali dvoch podozrivých z podpory IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 26. apríla (TASR) - Dvoch podozrivých z podpory extrémistickej skupiny Islamský štát (IS) zadržali v Španielsku. Ide o 29-ročného Španiela a 46-ročného egyptského občana, oznámilo dnes ministerstvo vnútra v Madride.Mladší zo zadržaných skončil v rukách policajtov v španielskej severoafrickej exkláve Ceuta. Podľa oznámenia sa významnou mierou podieľal na verbovaní a indoktrinácii mladých ľudí pre IS. Okrem toho medzi známymi vyjadril zámer pridať sa k bojom za IS na Blízkom východe.Egypťana zadržali v provincii Alicante na východe Španielska. Čelí obvineniam okrem iného z toho, že bojovníkom IS pri ich návrate zo Sýrie a Iraku zabezpečoval peniaze, doklady i ubytovanie.