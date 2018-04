V špeciálnom kole sú pre kotly a čerpadlá vyčlenené 4 mil. eur

Biomasa - ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 26. apríla (TASR) - Pilotný národný projekt Zelená domácnostiam tento rok končí. Ak záujemca chce už nasledujúcu sezónu využívať kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, o poukážku treba požiadať 22. mája 2018. V špeciálnom kole určenom pre mimobratislavské regióny budú k dispozícii 4 milióny eur. Informoval o tom Stanislav Jurikovič, vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).V májovom termíne by podľa neho mohlo poukážku získať vyše 1600 domácností.zdôraznila generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.uviedla Gavorová. Kolo tak bude uzatvorené najneskôr po uplynutí tejto lehoty, prípadne skôr po prekročení vyčlenenej alokácie o 10 %. Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk.Tepelné čerpadlá sú podľa Jurikoviča vhodné pre novostavby alebo rekonštruované rodinné domy, ktoré sú už zateplené alebo majú vymenené okná, vďaka čomu im postačuje na vykurovanie menej energie. Investícia do čerpadla je zaujímavá najmä v lokalitách, kde nie je plynofikácia a majitelia sú odkázaní na podstatne drahšiu elektrinu. Vďaka čerpadlám môžu pri vhodnom návrhu ušetriť až dve tretiny nákladov na teplo. Tepelné čerpadlo získava energiu zadarmo zo vzduchu, vody či zeme. Investičné náklady sú síce vyššie, ale vďaka príspevku ich môžu domácnosti znížiť až o 3700 eur na inštaláciu.Zdôraznil, že kotly na biomasu sú riešením pre tých, ktorým pri zabezpečovaní tepla veľmi záleží na čo najnižších investičných a prevádzkových nákladoch. Podmienkou samozrejme je, aby mali v blízkosti cenovo dostupné palivo, teda drevo, pelety alebo štiepku. Kotly na biomasu sú ideálne predovšetkým v obciach, kde chýba plynofikácia a dodnes sa tam vykuruje prevažne uhlím. Drevo v moderných nízkoemisných zariadeniach zaťažuje životné prostredie podstatne menej ako uhlie spaľované v starých kotloch. Moderné kotly majú aj finančné výhody. Palivo je v nich využívané podstatne efektívnejšie, vďaka čomu sa ho spotrebuje menej. Navyše palivové drevo bolo vždy výrazne lacnejšie ako uhlie a aj rozdiel v cene uhlia a peliet je už minimálny. Maximálna výška poukážky na kotol na biomasu v rodinnom dome je 1500 eur. Finančný príspevok na kotol na biomasu dostanú len tie domácnosti, ktoré ním nahradia zariadenie na fosílne palivá.Projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je využiť vyčlenených 45 miliónov eur tak, aby sa na Slovensku čo najviac zvýšil inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach. Kotly a čerpadlá k tomuto cieľu prispievajú podstatne viac. Pri ďalších dvoch podporovaných zariadeniach, ktorými sú solárne kolektory a fotovoltické panely, je totiž podpora na 1 kilowatt (kW) výkonu vyššia. Momentálne je celkový inštalovaný výkon podporených zariadení pri preplatených poukážkach 87,7 megawattu (MW).Do decembra 2018, kedy pilotný projekt končí, by malo v slovenských domácnostiach pribudnúť ešte 5600 podporených zariadení. Ak zostanú po 1. polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, SIEA vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období. V 2. polroku je však zámer predovšetkým dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky. Od decembra 2015, kedy bol projekt spustený, využilo poukážky v hodnote 27,5 milióna eur vyše 12.500 domácností. SIEA aktuálne pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.