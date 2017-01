V Spišskej Belej kraľovalo medzi bábätkami dievčatko menom Sasia Mia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Belá 22. januára (TASR) – Pôrodnosť v Spišskej Belej v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 stúpla. Vlani do knihy narodení v meste pribudlo 84 novorodencov, čo je oproti roku 2015 o 18 viac. Z toho bolo 46 dievčat a 38 chlapcov. Najviac detí, a to 13, sa narodilo v auguste. V uplynulom roku pribudol v meste aj jeden pár dvojičiek.Najobľúbenejším chlapčenským menom v roku 2016 v Spišskej Belej bol Matej, ktoré dostali štyria chlapci.uviedla PR manažérka mesta Spišská Belá Alexandra Olekšáková.Medzi dievčatami zvíťazili dve mená, a to Karin a Diana, ktoré dostali po tri novorodeniatka.informovala Olekšáková.Medzi netradičné mená v Spišskej Belej v minulom roku pribudli aj také, ako sú napríklad Sasia Mia, Elissa, Stefani a z chlapčenských mien Mathias, Nikolas či Hugo.