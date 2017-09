V Spišskej Novej Vsi a Smižanoch bude MHD vo štvrtok bezplatná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Spišská Nová Ves 20. septembra (TASR) – Cestujúci v Spišskej Novej Vsi sa vo štvrtok 21. septembra odvezú v mestskej hromadnej doprave bezplatne. Tá bude zadarmo premávať aj do susednej obce Smižany. Obe samosprávy sa takýmto spôsobom zapoja do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa koná každý rok od 16. do 22. septembra.V centre metropoly Spiša sa uskutoční aj podujatie s názvom Deň mobility.priblížila Mária Dutková z referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi. Pripravené sú rôzne aktivity, súťaže, k dispozícii bude aj mobilné dopravné ihrisko, zaradené budú aj ukážky v spolupráci s políciou, hasičmi a zdravotníkmi.uviedla Dutková. Verejnosť sa v stánku pre Redute bude môcť dozvedieť informácie o aplikácii na cestovanie vo verejnej doprave. Popoludňajší program spestrí vystúpenie skupiny Montana a deti zabaví Ujo Ľubo.