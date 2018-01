Ilustračné foto. Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 30. januára (TASR) – V Spišskej Novej Vsi by mala vyrásť nová lokalita na bývanie, konkrétne na severnej strane potoka Brusník oproti sídlisku Západ I.uviedol zástupca investora spoločnosti Devex, s.r.o., Tomáš Cehlár.Projekt s názvom "Bulvár 9 krokov" v prvej fáze v priebehu tohto roka ponúkne záujemcom o stavebný pozemok cca 57 parciel vhodných pre výstavbu rodinných domov s rozmermi od 680 do takmer 2000 metrov. Prevažovať budú pozemky s rozlohou cca 700 metrov štvorcových (m2) a v rámci bulváru budú k dispozícii plochy aj pre polyfunkčné domy, ktoré majú lokalite dodať mestotvorný charakter.doplnil Cehlár s tým, že pozemky je možné si zarezervovať.Daná lokalita má výmeru viac ako 100.000 m2, z toho asi 70 % bude určených na rodinné domy, a 25.000 m2 v projekte tvorí verejné priestranstvo vrátane zelene. Investor predpokladá výstavbu 88 rodinných domov a ďalších 20 bytových jednotiek v polyfunkčnom objekte. Bývanie by tak v novej mestskej časti mohlo nájsť viac ako 350 obyvateľov.