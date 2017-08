V Spojených štátoch zanikne tento rok takmer 6400 kamenných predajní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. augusta (TASR) - Reťazce v Spojených štátoch zatvoria tento rok takmer 6400 svojich kamenných predajní. Sú medzi nimi obchody s módnymi odevmi, športovými potrebami a elektronikou. Sektor sa dostal do najväčších ťažkostí od krízy v roku 2007.Reťazec s obuvou Payless zruší vyše 800 predajní. Pred pár mesiacmi jeho vedenie nevidelo situáciu takú vážnu. Uvádzalo, že ich nebude potrebovať len 400. Obchody strácajú zákazníkov, ich zisky sa rovnajú nule alebo na podnikaní prerábajú.Najviac predajní zruší reťazec RadioShack. V novom roku by ich mal mať o 1430 menej. Firma ešte na začiatku roka ohlásila bankrot.Do nepríjemného procesu odchodu z trhu sa v Spojených štátoch zapojí 29 reťazcov.Príčin, prečo sa obchody neudržia, je niekoľko. Mestá sú nimi presýtené. V posledných rokoch ich majitelia zvyšovali predajnú plochu. Na okrajoch miest vznikali obchodné centrá. Na každého Američana pripadá 2,23 štvorcového metra (m2) predajnej plochy. Na porovnanie, v Nemecku je to len 0,2 m2.Krízu kamenných obchodov urýchľuje prudký rozvoj internetových nákupov. V nich dominuje Amazon.