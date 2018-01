V šprinte 6. kola SP biatlonistov najlepší J. T. Boe

Na snímke nórsky reprezentant Johannes Thingnes Boe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



šprint na 10 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 23:19,3 min (1 tr. okr.), 2. Martin Fourcade (Fr.) +12,8 s (0), 3. Arnd Peiffer (Nem.) +42,2 (0), 4. Anton Šipulin (Rus.) +46,3 (1), 5. Emilien Jacquelin (Fr.) (Fr.) +53,7 (0), 6. Lars Helge Birkeland (Nór.) +1:07,8 min (0), 7. Julian Eberhard (Rak.) +1:21,7 (2), 8. Anton Babikov (Rus.) +1:27,8 (0), 9. Vladimir Čepelin (Biel.) +1:32,3 (1), 10. Ondřej Moravec (ČR) +1:35,4 (0), ...21. Martin OTČENÁŠ +1:59,2 (1), 45. Tomáš HASILLA +2:26,8 (2), 67. Matej KAZÁR +2:58,5 (2), 72. Michal KUBALIAK (všetci SR) +3:11,2 (1)

Anterselva 19. januára (TASR) - V šprinte 6. kola Svetového pohára v biatlone naplno vynikol v talianskej Anterselve Nór Johannes Thingnes Boe. Napriek jednému trestnému okruhu nechal za sebou na 10 km trati strelecky čistého vedúceho muža priebežného poradia SP Francúza Martina Fourcada o 12,8 sekundy a tretieho Nemca Arnda Peiffera o 42,2 s. Do SP zabodoval zo štvorice Slovákov na 21. mieste Martin Otčenáš (+1:59,2).Slnečné počasie bolo dosť klamlivé, vo vysokej nadmorskej výške fúkal nárazový vietor a už úvodné položky 109 štartujúcich mužov boli dosť pomalé i rozlietané. Nór Svendsen netrafil posledný ležkový terč, Slovák Matej Kazár (celková strelecká bilancia 2-0) tretí a piaty, jeho krajan Martin Otčenáš tretí (1-0) a Slovinec Fak druhý.Absolútna svetová špička sa natlačila medzi štartové čísla 42 až 48 a aj ona robila chyby, J. T. Boe nevybielil druhý terč, jeho brat Tarjei tretí, Schempp dokonca minul dva terče, až Šipulin, Peiffer a M. Fourcade vybielili všetkých päť.Na úplne čistého strelca sa dlho čakalo, až prišiel na strelnicu Čech Moravec, ktorý nemusel odbočiť na trestné kolo. Polohu stojmo dokonale zvládli Kazár i Otčenáš a najmä Otčenáš figuroval v priebežných výsledkoch vysoko, v cieli sa nakoniec radoval z 21. priečky, ktorou vyrovnal svoje životné maximum a pripísal si do SP 20 bodov.Postupne pribúdali ďalší, ktorí vyšli zo strelnice, tak ako Moravec, s čistým štítom. K Čechovi sa pridal Nemec Peiffer, Nór Birkeland a aj M. Fourcade. Zdalo sa, že Francúz opäť zvíťazí, no J. T. Boe poľahky zmazal na lyžiach stratu z jedného trestného kola. Na medzičase po "stojke" viedol už o 3,1 sekundy pred Francúzom, v cieli ho od neho delilo až 12,8 s. J. T. Boe už siedmykrát v tejto sezóne zvíťazil, v kariére zaokrúhlil počet triumfov na 20. Druhé miesto M. Fourcada znamenalo, že túto zimu zatiaľ ani raz medzi tromi najlepšími nechýbal a 13-krát sa umiestil na pódiu. O zápletku sa v závere nečakane postaral Francúz Emilien Jacquelin. Zastrieľal čisto, po streľbe stojmo bol na 3. mieste, no so silami až do cieľa nevydržal a finišoval na 5. mieste.Okrem Otčenáša upozornil na seba zo slovenských biatlonistov Michal Kubaliak (0-1) čistou "ležkou". Podal snaživý výkon, aj keď napokon netrafil úplne posledný terč. Škoda len, že ho v závere úplne opustili sily. Tomáš Hasilla (1-1) tiež zabojoval, aj keď nedosiahol na bodované umiestenie.