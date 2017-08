V SR sa môže začať budovať 86,9 km nových cyklotrás z eurofondov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. augusta (TASR) – V regiónoch Slovenska sa môže začať budovať 86,9 kilometra nových cyklotrás. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR totiž schválilo 28 projektov na nové cyklotrasy financované z eurofondov v objeme 12,7 milióna eur.konštatovala šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (nominantka SNS) na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Podľa generálneho riaditeľa Sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR Mareka Mitošinku by sa mali cyklocesty budovať na jeseň tohto a jar budúceho roka.Slúžiť majú na denné dochádzanie za prácou, z mesta do mesta či k železničnej stanici alebo k autobusovej stanici.opísal Mitošinka.Konkrétne projekty pripravené na realizáciu sú podľa národného cyklokoordinátora Petra Klučku dobrou správou pre celé cyklistické Slovensko. Čoraz viac ľudí si totiž podľa neho uvedomuje, že sa nemôže jednostranne podporovať len rozvoj individuálnej automobilovej dopravy.priblížil Klučka.Schválených 28 projektov cyklotrás za 12,7 milióna eur bolo súčasťou prvého kola výzvy, ktorú už ministerstvo vyhodnotilo. Prihlásilo sa do nej celkovo 35 projektov v objeme 15,7 milióna eur. Vylúčené alebo stiahnuté projekty podľa rezortu nespĺňali všetky formálne náležitosti, ale po ich doplnení sa môžu prihlásiť do ďalších kôl výzvy.Aktuálne už totiž prebieha aj druhé kolo, do ktorého sa prihlásilo 21 projektov v objeme 8,6 milióna eur. Ministerstvo momentálne vykonáva ich administratívnu kontrolu a vyhodnotené by mali byť v priebehu septembra.Celkovo má však rezort na projekty v oblasti cyklodopravy vyčlenených 81,8 milióna eur z eurofondov. Kým sa teda nevyčerpajú tieto zdroje, bude rezort opakovane vyhlasovať jednotlivé kolá výzvy v trojmesačnom cykle. Projekty môžu predkladať obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie či subjekty, ktoré poskytujú pravidelnú verejnú osobnú dopravu.