V Srbsku po 16 rokoch objasnili nájomnú vraždu novinára Milana Pantiča

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 9. júna (TASR) - Srbskej polícii sa po 16 rokoch podarilo objasniť nájomnú vraždu novinára denníka Večernje novosti Milana Pantiča, ktorého pri vchode do jeho domu v Jagodine zavraždili výstrelmi do hlavy 11. júna 2001 nájomní vrahovia.Prokuratúre sú známe už nielen mená vykonávateľov zločinu, ale aj objednávateľa vraždy, uviedol podľa dnešných informácií tamojších médií Veran Matič, šéf komisie pre objasňovanie vrážd žurnalistov, ktorá vznikla vo februári 2013.Podľa mediálnych zdrojov si vraždu objednal podnikateľ z Jagodiny, zločin vykonala dvojica z belehradskej mafiánskej skupiny. Motívom zločinu mal byť seriál Pantičových článkov o hospodárskej kriminalite v Jagodine.Zatiaľ nie je známe, že by v dôsledku odhalení došlo v Srbsku už k zadržaniu podozrivých zo zločinu.