V SSM vystavujú jedinú stredovekú aquamanile nájdenú na Slovensku

Banská Bystrica 16. júla (TASR) - Na znak nevinnosti si umývam ruky - príbeh aquamanile, je názvom výstavy z cyklu Klenot v klenote, ktorú v týchto dňoch sprístupnili v Zelenej sieni Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici.Ako pre TASR uviedol riaditeľ SSM a zároveň autor výstavy Roman Hradecký, výnimočné výstavy z času na čas vdýchnu život aj priestoru Zelenej siene. Od minulého roku už aj v pravidelnom výstavnom cykle Klenot v klenote.zdôraznil.Cyklus Klenoty v klenote predstaví každý rok vybraný zbierkový predmet, ktorý je niečím zvláštny, netradičný a originálny. Po unikátnej rezbárskej práci gotického umenia – Hlave Jána Krstiteľa, spoznajú teda tento rok návštevníci Thurzovho domu príbeh jedinečnej bronzovej aquamanile.Stredoveká spoločnosť na umývanie rúk pri jedle využívala nádobu, tzv. aquamanile. Nebola to len obyčajná nádoba, z ktorej sa nalievala voda na očistu rúk, ale zároveň odrážala úspech a bohatstvo samotného hostiteľa.Prvé aquamanile pochádzajú z kolísky svetovej civilizácie, z územia dnešného Iraku a Iránu a vďaka kultúrnemu a obchodnému prepojeniu s Byzantskou ríšou sa tieto nádoby objavujú v 11. storočí už aj v Európe. Križiacke výpravy preniesli túto tradíciu z kostolov aj do života šľachty a následne do domovov mešťanov.približuje Hradecký.V roku 1947 pri obrábaní pôdy neďaleko Pustého kostola vo Veľkej Čalomiji našiel Pavel Balážik jedinečnú bronzovú aquamanile. Unikátny nález zostal bez povšimnutia až do času, keď sa aquamanile dostala do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Vtedajší archeológ múzea - Gejza Balaša, v roku 1957 tento mimoriadny nález odborne preskúmal a následne predstavil verejnosti.vysvetľuje Hradecký dôvod výberu aquamanile z viac ako 380.000 predmetov zbierkového fondu múzea.Výstavu si môžu návštevníci múzea pozrieť do 5. októbra 2017.