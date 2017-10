V. STANKO: Chcem využiť vedecko-technický potenciál Košického kraja

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 25. októbra (TASR) – Rozvoj celého Košického samosprávneho kraja (KSK) so zameraním aj na rozvoj turizmu chce nezávislý kandidát na predsedu KSK Vladislav Stanko.uviedol v rozhovore pre TASR k spôsobu, ako napomôcť znižovať nezamestnanosť.Som rodený Košičan podnikajúci na Slovensku, ale i v zahraničí, ktorému nie je ľahostajná situácia v Slovenskej republike a Košickom samosprávnom kraji. Kandidovať som sa rozhodol preto, že ma k tomu presvedčili moji známi a občania nášho kraja, ktorí nie sú dlhodobo spokojní s tým, ako je riadený KSK. Svoje prednosti vidím v tom, že mám dlhodobé skúsenosti v podnikaní, v manažovaní firiem a ľudských zdrojov na národnej i nadnárodnej úrovni. Nikdy som nebol a nie som členom žiadnej politickej strany, takže nemôžem byť spojovaný s kauzami štandardných strán. Kandidujem ako nezávislý kandidát s cieľom dokázať, že sa to dá i slušne, odborne, bez klientelizmu a korupcie.Zamerať sa chcem na rozvoj celého Košického samosprávneho kraja, mám v hlave zopár projektov, ktoré však nechcem špecifikovať. Je to moje know-how.Mimo iné sa chcem zamerať na rozvoj turizmu v kraji - KSK nemá ani len vlastný akvapark, zlepšiť propagáciu KSK a celého Slovenska. Prioritou sú investície a infraštruktúra, chcem využiť vedecko-technický potenciál kraja. Máme tu univerzity, vedeckých pracovníkov a odborníkov z praxe, musíme hľadať uplatnenie doma, aby nám kvalifikovaní ľudia neodchádzali na západ a do zahraničia.Po nástupe do funkcie by som si dal vypracovať audit s cieľom zistiť, či sa efektívne využívajú finančné prostriedky, ktoré má KSK.Sústredil by som sa na praktické problémy, ktoré trápia rodičov a učiteľov, najprv by som si vypočul ich zástupcov, vytvoril by som pracovnú skupinu, ktorá by hľadala riešenia. Investície do školstva, do detí a mládeže sú investície do našej budúcnosti...Predovšetkým do rozvoja turistického ruchu, stačí sa ísť pozrieť do Maďarska, ako využívajú termálne zdroje, ako u nich fungujú služby, letecká doprava a propagácia. Samozrejme, do infraštruktúry, lebo bez kvalitných ciest, diaľnic k nám veľké investície nepritiahneme. Na to nadväzuje vytváranie pracovných miest a podpora našich podnikateľských subjektov.