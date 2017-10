V stanovom tábore aktivistov v Kyjeve zasiahla polícia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 18. októbra (TASR) - Demonštranti žiadajúci skoncovanie s korupciou sa dnes v stanovom tábore pred budovou ukrajinského parlamentu v Kyjeve dostali do potýčok s políciou.Ukrajinská tlačová agentúra Ukrinform citovala miestny televízny kanál Hromadske, podľa ktorého bezpečnostné zložky použili na rozohnanie davu slzotvorný plyn. V tábore s viac ako 50 stanmi zasahovali ukrajinské špeciálne sily, informovala ruská agentúra TASS. Pri násilných zrážkach utrpel zranenia jeden dôstojník a traja demonštranti.V utorok pri budove parlamentu vznikol stanový tábor aktivistov žiadajúcich zrušenie poslaneckej imunity, zmenu volebného zákona a iniciovanie vzniku protikorupčného súdu. Podľa agentúry DPA bolo dnes v stanovom tábore odhadom 500 ľudí, ktorí tam mali k dispozícii aj poľnú kuchyňu.Okolo budovy parlamentu hliadkovalo približne 200 príslušníkov polície a Národnej gardy, ktorí prehradili vchody do budovy zátarasami. Čiastočne bola obmedzená aj premávka na uliciach v tejto časti mesta. Vo vládnej štvrti v Kyjeve posilnili bezpečnostné opatrenia.Kancelária ukrajinského prezidenta Petra Porošenka doručila v utorok do parlamentu návrh zmien ústavného zákona, ktoré by mali viesť k zrušeniu poslaneckej imunity. Návrh počíta aj so vznikom protikorupčného súdu. Porošenko vo svojom utorkovom príspevku na sociálnej sieti Facebook označil zrušenie poslaneckej imunity a vznik protikorupčného súdu za dôležité súčasti boja proti korupcii v krajine.