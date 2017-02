V Starej Ľubovni vyvrcholí 19. ročník Slovenského pohára vo volejbale

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/Oliver Ondráš Foto: FOTO TASR/Oliver Ondráš

Program finálového turnaja Slovenského pohára 2016/17 (Stará Ľubovňa, 11. a 12. februára 2017):



sobota:



semifinále žien:



VK Slávia EU Bratislava - KV MŠK Oktan Kežmarok (11.00)

Volley project UKF Nitra - 1. Bratislavský volejbalový klub (13.30)



semifinále mužov:



VKP Bystrina SPU Nitra - VK Spartak UJS Komárno (16.00)

VK MIRAD PU Prešov - VK Prievidza (18.30)



nedeľa:



finále žien (16.00)

finále mužov (18.30)

Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:



1993 - VKP Bratislava

1994 - VKP Bratislava

1995 - VKP Bratislava

1996 - VKP Bratislava

1997 - 2002 sa Slovenský pohár nehral

2003 - Matador Púchov

2004 - VKP Bratislava

2005 - PU Prešov

2006 - Cityfarma Nové Mesto nad Váhom

2007 - VKP Bratislava

2008 - VKP Bratislava

2009 - Chemes Humenné

2010 - VKP Bratislava

2011 - Chemes Humenné

2012 - Volley Team UNICEF Bratislava

2013 - Volley Team UNICEF Bratislava

2014 - Chemes Humenné

2015 - Spartak VKP Komárno

2016 - VK MIRAD PU Prešov



Prehľad víťazov Slovenského pohára žien:



1993 - Slávia UK Bratislava

1994 - Slávia UK Bratislava

1995 - Slávia UK Bratislava

1996 - Slávia UK Bratislava

1997-2002 sa Slovenský pohár nehral

2003 - Slávia UK Bratislava

2004 - Slávia UK Bratislava

2005 - Slávia UK Bratislava

2006 - Slávia UK Bratislava

2007 - OMS Senica

2008 - Doprastav Bratislava

2009 - Doprastav Bratislava

2010 - Slávia UK Bratislava

2011 - Doprastav Bratislava

2012 - Doprastav Bratislava

2013 - Slávia EU Bratislava

2014 - Doprastav Bratislava

2015 - Slávia EU Bratislava

2016 - Slávia EU Bratislava

Stará Ľubovňa 10. februára (TASR) - V Mestskej športovej hale v Starej Ľubovni vyvrcholí cez víkend 19. ročník Slovenského pohára vo volejbale mužov a žien. Účasť na turnaji si vybojovali štyri ženské a štyri mužské kluby.Zástupcovia ženskej súťaže VK Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, Volley project UKF Nitra, 1. Bratislavský volejbalový klub a KV MŠK Oktan Kežmarok sa do Starej Ľubovne prebojovali na základe umiestnenia v prvej časti extraligy. V mužskej súťaži bol systém odlišný. Priamo na záverečný turnaj sa kvalifikovali prvé dva tímy po základnej časti extraligy, teda minuloroční finalisti VKP Bystrina SPU Nitra a VK MIRAD PU Prešov a ďalšie dve miestenky si volejbalisti VK Prievidza a VK Spartak UJS Komárno vybojovali v play off.Vo formáte Final Four sa Slovenský pohár hrá od roku 2013. V sobotu sú na programe semifinálové stretnutia a v nedeľu po súbojoch o zlato spoznáme nových šampiónov. Trofej z minuloročného finále v Nitre obhajujú volejbalistky VK Slávia Ekonomická univerzita Bratislava a hráči VK MIRAD PU Prešov.povedal prezident Slovenskej volejbalovej federácie Ľubor Halanda pre svf.sk.Zápasový program odštartuje v sobotu o 11.00 h duel medzi VK Slávia EU Bratislava a KV MŠK Oktan Kežmarok. V repríze minuloročného finále v Nitre je v pozícii favorita Slávia, ktorá obhajuje nielen zisk pohára z posledných dvoch ročníkov, ale aj dlhočiznú víťaznú sériu, ktorá sa v našich súťažiach vyšplhala na 56 duelov (54 extraliga a 2 Slovenský pohár). V druhom semifinále sa od 13.30 stretnú Volley project UKF Nitra a 1. Bratislavský volejbalový klub. V prvej časti extraligy vyhrala oba zápasy Nitra, ale naposledy v nadstavbe uspel tím od Dunaja. Nitra hrala už vtedy bez zranenej opory Moniky Stankovianskej.V prvom semifinále mužov nastúpi od 16.00 h líder extraligy a minuloročný finalista Slovenského pohára VKP Bystrina SPU Nitra proti volejbalistom VK Spartak UJS Komárno. Favoritom súboja je obhajca titulu Nitra, ktorá v tejto sezóne v extralige prehrala len jeden z 21 zápasov a kraľuje v najvyššej súťaži. Vzhľadom na doterajší priebeh extraligy je úradujúci majster favoritom na celkové prvenstvo v Starej Ľubovni. V druhom semifinále nastúpi od 18.30 obhajca titulu VK MIRAD PU Prešov proti VK Prievidza. Na finálový turnaj sa Prešov naladil veľmi dobre, keď ako prvý získal skalp Nitry a na domácej palubovke vyhral 3:1. V Starej Ľubovni sa zverenci trénera Jaroslava Vlka pokúsia zopakovať triumf z minulého roka, ktorý by bol tretím v histórii klubu.povedal Vlk pre oficiálny web prešovského klubu vkmiradpupresov.sk.Najviac prvenstiev v ženskej súťaži má na konte jednoznačne Slávia EU Bratislava, ktorá vyhrala Slovenský pohár dvanásťkrát, medzi mužmi triumfovali osemkrát volejbalisti VKP Bratislava.