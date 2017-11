V staroľubovnianskom skanzene školia mladých včelárov

Na snímke včelie úle v školiacom stredisku mladých včelárov, ktoré vytvoril Slovenský zväz včelárov v skanzene Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni 3. novembra 2017. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Na snímke vysadené mladé stromčeky v školiacom stredisku mladých včelárov, ktoré vytvoril Slovenský zväz včelárov v skanzene Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni 3. novembra 2017. Foto: TASR - Adriana Hudecová Foto: TASR - Adriana Hudecová

Stará Ľubovňa 3. novembra (TASR) - Slovenský zväz včelárov vytvoril v skanzene Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni miesto, kde sa ľudia môžu oboznámiť s včelárstvom ako remeslom.uviedol správca skanzenu Dušan Janický.Zámerom projektu školiaceho strediska pre mladých včelárov bolo vytvoriť v skanzene priestor s ukážkou tradičného včelárstva na dedine a zároveň sa vrátiť do minulosti, kedy každá škola mala svoj sad s ovocnými stromami, o ktorý sa staral učiteľ.priblížil Janický. Zároveň tu pracovníci skanzenu vytvorili oddychové miesta s výhľadom na Ľubovniansky hrad a miesto s lavičkami, kde budú prebiehať prednášky spolu s ukážkami pri úľoch. V skanzene osadili aj informačné tabule, ktoré približujú prácu včelára počas roka i život včely." objasnil Janický. Bude veľmi rád, keď budú mladí ľudia iniciatívni a začnú sami v skanzene včeláriť.Tri včelie rodiny sú umiestnené v troch úľoch a momentálne už sú zazimované.dodal správca skanzenu s tým, že včielky sú umiestnené v časti skanzenu s výskytom návštevníkov, tí by ich však nemali rušiť pri práci. Zároveň tu majú dostatok slnka, potravy aj vody.Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka podpore grantového programu Zelené oázy, na ktorom spolupracuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft. V rámci neho získalo podporu 23 projektov v celkovej výške 56.000 eur, pričom témou tohto ročníka je podpora projektov zameraných na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov, kde by deti mohli rozvíjať svoje športové a pohybové vlastnosti, zároveň tu tráviť voľný čas, učiť sa a hrať sa.