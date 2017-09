V Štátnej vedeckej knižnici sa začali trojdňové Dni otvorených dverí

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Foto: FOTO TASR - Dušan Hein Foto: FOTO TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 12. septembra (TASR) – V rámci Dní otvorených dverí sa dnes Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK) zapojila do Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017. Predstavila prvok zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, tzv. aušusnícke služby špaňodolinských baníkov, ktorými sa prezentuje verejnosti známe Banícke bratstvo Herrengrund zo Španej doliny. TASR o tom informovala manažérka kultúry ŠVK Ľubica Laššáková.Trojdňové podujatie ŠVK Dni otvorených dverí, ktoré potrvajú do 14. septembra, chce presvedčiť nielen čitateľov, ale všetkých návštevníkov, že "knižnica už dávno nie je miestom, kde zo zaprášenej police vytiahne starnúca knihovníčka žiadanú knižku".dodala Laššáková.