V štátnych metropolách USA demonštrovali stúpenci strelných zbraní

Muž so zbraňou pripevnenou k hrudníku v sobotu 14. apríla 2018 v meste Utah v Salt Lake City. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. apríla (TASR) - Americkí stúpenci práv vlastníctva a používania strelných zbraní sa v sobotu zišli v hlavných mestách štátov USA, aby sa postavili proti snahám o prijatie prísnejších zákonov o zbraniach. Obávajú sa totiž, že by to ohrozilo ich ústavné právo nosiť takéto zbrane, informovala agentúra AP.Stovky ľudí - mnohí s puškami a muníciou - sa v štátoch od Delaware po Wyoming zhromaždili na pokojných protestoch, aby si vypočuli rečníkov varujúcich, že akékoľvek obmedzenia vlastníctva alebo používania strelných zbraní by v konečnom dôsledku mohli viesť k zákazu ich vlastníctva, ktoré zaručuje druhý dodatok ústavy USA.povedal Westley Williams, ktorý niesol pušku AR-15, keď sa pridal k asi 100 ľuďom, ktorí napriek búrlivému počasiu prišli na demonštráciu pred budovu najvyššieho štátneho súdu v Cheyenne vo Wyomingu.Jeden z organizátorov zhromaždenia v meste Augusta v štáte Maine, Dave Gulya, povedal, že pred sídlom štátneho zákonodarného zboru - oficiálne zóne bez strelných zbraní - sa zišlo okolo 800 ľudí, aby zdôraznili, že sú občanmi dodržiavajúcimi zákony.Sobotňajšie protesty boli plánované v desiatkach štátnych metropol necelé tri týždne po tom, ako státisíce ľudí pochodovali vo Washingtone, v New Yorku i inde s požiadavkou na sprísnenie zákonov o strelných zbraniach. Organizátori týchto protestov, prebiehajúcich od februárovej streľby na strednej škole v Parklande na Floride so 17 zabitými, žiadajú zákaz útočných pušiek a zásobníkov s veľkou kapacitou a vyzývajú na dôkladnejšie previerky osôb kupujúcich strelné zbrane.