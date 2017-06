V Stephaneu chce arcidiecéza zriadiť múzeum a knižnicu

Na snímke arcibiskup trnavskej arcidiecézy Ján Orosch. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Na snímke arcibiskup trnavskej arcidiecézy Ján Orosch. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 26. júna (TASR) – Budova Stephaneum, starším Trnavčanom známa aj ako bývalý detský domov na Halenárskej ulici v Trnave, by sa takmer po siedmich rokoch mohla dočkať pokračovania svojej rekonštrukcie. V roku 2011 jej vlastník, Trnavská arcidiecéza, reštauroval fasádu. Vo vnútri sa však s prácami nepokračovalo."Stephaneum by sme chceli zriadiť Arcibiskupské múzeum," povedal pre TASR trnavský arcibiskup Ján Orosch. Práce by podľa jeho slov mali nasledovať po tom, ako arcidiecéza ukončí prestavbu budovy Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha na Kalinčiakovej ulici pre potreby novej materskej školy. Gymnázium by sa spolu s Pedagogickou akadémiou blahoslavenej Laury malo od nasledujúceho školského roka totiž nasťahovať do budovy na Hollého ulici, ktoré desaťročia slúžilo ako štátne Gymnázium Jána Hollého. To po vrátení objektu cirkvi z neho odišlo.Okrem múzea by Stephaneum podľa arcibiskupa Oroscha malo slúžiť aj ako knižnica. "A tiež ako cirkevný archív, ktorý je v súčasnosti na nevyhovujúcom mieste," dodal. V budove by mali byť umiestnené aj liturgické cennosti z celej arcidiecézy. Na jednotlivých farách nie sú tieto predmety podľa jeho slov dostatočne chránené. "Každý dekanát by mal svoju vitrínu, kam by sme ich uložili a zároveň by si ich mohla prezrieť aj verejnosť," povedal arcibiskup.Stephaneum, seminár sv. Štefana, je súčasťou komplexu budov bývalej Trnavskej univerzity a je národnou kultúrnou pamiatkou. Stojí v tesnom susedstve Arcibiskupského úradu, stavba architekta J. L. Hildebrandta z roku 1724 vznikla spojením štyroch budov. Preto jej fasáda po vrátení do pôvodného stavu prekvapuje nevšednou, nejednotnou vizážou, kde sa strieda biela, ružová a čierna farba. Ide o dvojpodlažný štvorkrídlový palác so stredným zatvoreným dvorom, nachádza sa tam i kaplnka zaklenutá kupolou a vyzdobená freskami. V rokoch 1724 až 1850 v ňom sídlil Seminár sv. Štefana založený arcibiskupom Mikulášom Oláhom. Od roku 1886 tam bol zriadený katolícky chlapčenský sirotinec, po roku 1945 sa využíval ako detský domov. V roku 1995 bol objekt uzavretý, v roku 2007 sa začala rekonštrukcia fasády, ktorá sa skončila v roku 2011.