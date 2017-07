V Štiavnici začnú boje o majstra SR v šachu, titul obhajuje Pacher

Na archívnej snímke Milan Pacher. Foto: TASR - Lukáš Gálik Foto: TASR - Lukáš Gálik

Zoznam účastníkov uzavretého turnaja MSR:



GM Marián Jurčík (TJ Mladosť Žilina), FM Jerguš Pecháč (TJ Mladosť Žilina), GM Tomáš Petrík (ŠK Modra), IM Štefan Mazúr (Liptovská šachová škola), IM Christopher Repka (ŠO ŠKM Stará Ľubovňa), Martin Nayhebaver (TJ Slávia Košice), GM Milan Pacher (ŠK Slovan Bratislava), IM Juraj Druska (ŠK Prakovce), GM Mikuláš Maník (ŠK Prakovce), FM Teodor Holtman (BŠK Bardejov)



program uzavretého turnaja MSR:



sobota 8. júla: prezentácia + žrebovanie (13.30 h), otvorenie (14.45 h)

sobota 8. júla - piatok 14. júla: 1.-7. kolo (15.00 h)

sobota 15. júla - nedeľa 16. júla: 8.-9. kolo (9.00 h)

nedeľa 16. júla: vyhlásenie výsledkov (cca 15.00 h)

Bratislava 6. júla (TASR) - V Banskej Štiavnici sa v sobotu 8. júla začnú partiami 1. kola majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v šachu, ktoré prebehnú vo forme uzavretého 10-členného turnaja. Titul z minulého roka obhajuje Milan Pacher (ŠK Slovan Bratislava), najvyššie nasadeným hráčom je Marián Jurčík (TJ Mladosť Žilina).Národný šampionát je stabilnou súčasťou akcie s názvom Štiavnický šachový festival, ktorý v letnom termíne láka turistov o.i. aj na atraktívny Živý šach. Ten začal v tomto malebnom banskom meste písať svoju históriu v roku 2005. Vtedy sa prvýkrát postavilo na obriu šachovnicu 32 dobrovoľníkov a profesionálnych šermiarov, aby pred preplneným námestím zviedli súboj, počas ktorého sa stali doslova figúrkami v rukách profesionálnych šachistov.Špecifickým prvkom Štiavnického živého šachu je to, že ho hrajú dvaja poprední veľmajstri naslepo. Tento rok bude súperom miestneho "patróna" Sergeja Movsesiana aktuálny slovenský šampión Milan Pacher. Obaja predvedú divákom svoje šachové umenie v predvečer vyvrcholenia MSR - v sobotu 15. júla na Námestí sv. Trojice. "Milan je špecialista v hre naslepo, odohral týmto spôsobom dokonca aj simultánky. Diváci sa teda majú na čo tešiť," povedal pre TASR organizátor podujatia Milan Maroš.Prebiehajúce partie majstrovstiev Slovenska bude pre prítomných divákov naživo komentovať prvý slovenský veľmajster a žijúca šachová legenda Ján Plachetka. Dejiskom turnaja je školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva. Víťaz získa prémiu 350 eur, druhý v poradí 300 eur, za 3. miesto vypísali organizátori 225 eur a štvrtý najlepší hráč GM turnaja si prilepší o 125 eur. Hrá sa na 90 minút/40 ťahov + 30 minút do konca partie + 30 sekúnd na každý vykonaný ťah pre každého hráča. Platí zákaz ponuky a prijatia remízy do 30. ťahu.