V Štokholme sa začal najväčší škandinávsky festival za práva LGBT

Štokholm 1. augusta (TASR) - Každoročný festival za práva LGBT komunity sa v pondelok začal vo švédskom hlavnom meste Štokholm. Podujatie potrvá až do nadchádzajúcej nedele. Podľa organizátorov ide o najväčšie podujatie svojho druhu v celej Škandinávii, uviedla agentúra DPA.Festival priláka do švédskej metropoly každoročne tisícky lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových osôb, ako aj ich podporovateľov z celého sveta.V rámci podujatia sa v celom Štokholme uskutoční množstvo akcií zameraných na podporu práv LGBT komunity, ako napríklad seminárov, filmových projekcií, výstav, večierkov či divadelných predstavení. Jeho súčasťou bude aj slávnostný sobotňajší pochod mestom. Na tomto pouličnom sprievode sa vlani zúčastnilo viacerých popredných švédskych politikov vrátane premiéra Stefana Löfvena.Aktuálny ročník festivalu sa nesie v duchu hesla "Pripravený na ďalší krok", uviedol organizátor Haydar Adelson a dodal, že členovia LGBT komunity sú stále prenasledovaní v mnohých krajinách. Ilustroval to na prípadoch mladých mužov, ktorých pre ich sexuálnu orientáciu údajne zabíjajú v Čečensku, či na spôsoboch, ktorými sa turecká polícia snaží zabrániť v pochodoch príslušníkov tejto komunity. Spomenul aj správanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý by chcel zakázať pôsobenie transrodových osôb v armáde Spojených štátov.Prvý festival za práva LGBT komunity sa v Štokholme konal v roku 1998.