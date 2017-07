V Štrasburgu sa lúčia so zosnulým nemeckým exkancelárom H. Kohlom

Vojaci nesú truhlu s pozostatkami bývalého nemeckého kancelára Helmuta Kohla počas rozlúčky v Európskom parlamente 1. júla 2017 v Štrasburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 1. júla (TASR) - V Európskom parlamente vo francúzskom Štrasburgu sa začali dnes zhromažďovať súčasní i bývalí politickí lídri z Európy i mimo nej, aby sa rozlúčili so zosnulým bývalým nemeckým kancelárom Helmutom Kohlom. Ten po dlhodobých zdravotných problémoch skonal 16. júna vo veku 87 rokov.Podľa agentúry AP je to po prvý raz, čo sa koná rozlúčka s národným lídrom na európskej úrovni. Pôda Európskeho parlamentu je považovaná za vhodnú pre rozlúčku s Kohlom, ktorý prispel aj k zjednoteniu Európy.Na smútočnom obrade vystúpia s prejavom okrem iných aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká spolková kancleárka Angela Merkelová, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker i exprezident USA Bill Clinton.Po prevoze rakvy s telesnými pozostatkami zosnulého vrtuľníkom zo Štrasburgu do Ludwigshafenu a následne do Speyeru sa uskutoční zádušná omša, ktorej dejiskom bude tamojšia Katedrála Panny Márie a sv. Štefana. Po rozlúčke s vojenskými poctami, ktorá sa uskutoční tiež v tejto lokalite, Kohla pochovajú na miestnom cintoríne v Speyeri.Kohl viedol Nemecko počas procesu opätovného zjednotenia v roku 1990 po páde Berlínskeho múru. Kancelárom bol v rokoch 1982-1998, najskôr v Západnom Nemecku a potom v zjednotenej krajine. Je taktiež považovaný za kľúčovú osobnosť európskej integrácie v povojnovom období.