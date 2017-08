V stredisku UPS unikla kyselina, hospitalizovali sedem ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nashua 8. augusta (TASR) - Sedem zamestnancov americkej distribučnej spoločnosti UPS hospitalizovali s dýchacími ťažkosťami po úniku kyseliny dusičnej z balíka v stredisku tejto firmy. Oznámili to dnes hasiči z mesta Nashua v štáte New Hampshire s tým, že celú budovu evakuovali.Hasiči zasahovali na mieste úniku spoločne s tímom pre prácu s nebezpečným materiálom dnes ráno miestneho času. Koľko osôb sa v čase evakuácie nachádzalo v budove služby, nie je známe, uviedla agentúra AP.Vyšetrovaním prípadu sa zaoberajú hasičský úrad v štáte New Hampshire a úrad na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.