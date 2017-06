V Stredomorí tento rok umrelo alebo sa stratilo vyše 2000 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 23. júna (TASR) - Počet migrantov, ktorí počas tohto roka zahynuli počas plavby cez Stredozemné more alebo sú nezvestní, prekročil hranicu 2000. Informovala o tom dnes v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Z celkovo 2108 registrovaných obetí ich počas plavby na mori medzi Líbyou a Talianskom zahynulo 2011.IOM v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku konštatuje zníženie počtu obetí z radov migrantov. Jej hovorca Joel Milman však upozornil, že rok 2017 je v poradí už štvrtým rokom po sebe, keď počas plavby na vratkých člnoch v Stredomorí zahynulo viac ako 2000 ľudí.Odkedy sa v roku 2013 začal prílev migrantov a utečencov do Európy, si ich riskantná plavba cez Stredozemné more vyžiadala viac ako 15.000 životov; to znamená, že priemerne zomrie desať ľudí denne.V prvej polovici tohto roka sa plavbou cez Stredozemné more do Európy dostalo približne 84.000 migrantov, väčšina z nich priplávala k brehom Talianska.