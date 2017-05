V Stredozemnom mori sa podarilo zachrániť takmer 3000 migrantov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 6. mája (TASR) - Tímom záchranárov a talianskej pobrežnej stráži sa v piatok v Stredozemnom mori podarilo zachrániť takmer 3000 migrantov, ktorí sa k talianskym brehom plavili na asi 20 gumených člnoch, pričom každý mal kapacitu pre 100 ľudí.Riskantnú plavbu neprežilo najmenej sedem ľudí. Ich telá vylovili z mora a dopravili do Talianska loďou.Hovorkyňa humanitárnej organizácie SOS Mediterranée pre agentúru DPA uviedla, že piatková záchranná operácia bola náročná. Spresnila, že sa do nej zapojila aj talianska pobrežná stráž a tímy organizácie Lekári bez hraníc.Maltská humanitárna organizácia MOAS v noci nadnes uviedla, že do prístavu v Catanii prepravuje 394 migrantov, vrátane jedného vážne postreleného. Dovezú aj telo chlapca v tínedžerskom veku, ktorého zastrelili prevádzači, lebo údajne chceli jeho bejzbalovú čiapku.Taliansko je krajinou, kam cez Stredozemné more smeruje najviac lodí prevážajúcich ilegálnych migrantov. V roku 2016 ich takto do Talianska dorazilo viac ako 180.000.