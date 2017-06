V Stredozemnom mori zachránili ďalších 1650 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 11. júna (TASR) - Ďalších 1650 migrantov, ktorí sa nachádzali v deviatich nafukovacích člnoch a na palubách troch lodí, bolo od soboty zachránených v Stredozemnom mori. Oznámila to dnes agentúra APA s odvolaním sa na taliansku pobrežnú stráž, koordinujúcu záchranné operácie.Pri líbyjskom pobreží však v sobotu došlo k tragédii, pri ktorej zahynulo najmenej desať ľudí. Preživší uviedli, sa potopil nafukovací čln, v ktorom sa nachádzalo viac ako 130 ľudí. Zachrániť sa podarilo 78 osôb, ďalších 52 je stále nezvestných.Takisto v sobotu sa zvýšilo napätie medzi líbyjským námorníctvom a posádkami plavidiel mimovládnych organizácií. Líbyjská strana nariadila ich kapitánom, aby opustili líbyjské vody, kde čakajú na lode s utečencami. Zároveň obvinila mimovládne organizácie, že sú v priamom kontakte s pašerákmi ľudí, ktorí sa nachádzajú medzi utečencami.V jednom prípade vrátilo námorníctvo do krajiny 570 migrantov, ktorí predtým vyplávali z Líbye.Humanitárna organizácia Ľudia bez hraníc obvinenia líbyjského námorníctva odmietla. Záchranné operácie podľa nej prebiehajú výlučne pod dohľadom talianskej pobrežnej stráže.Počet utečencov, ktorí sa od začiatku tohto roka dostali do Talianska cez Stredozemné more, výrazne stúpol v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Je ich už okolo 60.000, čo predstavuje nárast o 25 percent viac.