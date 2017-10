V Stredozemnom mori zachránili okolo 600 utečencov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 13. októbra (TASR) - Humanitárni pracovníci zachránili v Stredozemnom mori približne 600 utečencov, ktorých následne previezli na taliansky ostrov Sicília, informuje o tom dnes agentúra AP.Ide o jeden z najväčších prílevov utečencov do Talianska, odkedy Rím uzavrel dohodu s Líbyou o obmedzení migračného toku.Humanitárna organizácia SOS Mediterranee zachránila utečencov v rámci siedmich operácií, ktoré v priebehu 36 hodín uskutočnila v Stredozemnom mori. Stovky zachránených tvorili najmä maloleté osoby bez sprievodu pochádzajúce z krajín subsaharskej Afriky. Zachránených utečencov previezli na taliansky ostrov Sicília do mesta Palermo.Afričania sa vydali na more po tom, čo boje v okolí líbyjského pobrežného mesta Sabráta oslabili polovojenské oddiely, ktoré sa zaviazali pomôcť spomaliť prúd migrantov smerujúcich do Európy.Líbya sa pre migrantov smerujúcich do Európy stala jedným z hlavných tranzitných bodov, keďže pašeráci využili chaos po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý autoritársky vodca Muammar Kaddáfí. V tejto veľkej severoafrickej krajine však pôsobia súperiace vlády a parlamenty, ale skutočnú moc majú početné ozbrojené oddiely, z ktorých mnohé zarábajú na pašovaní ľudí a na obchodovaní s nimi.Taliansko dosiahlo v auguste ústnu dohodu s medzinárodne uznanou, ale slabou západolíbyjskou vládou, že bude poskytovať vybavenie, člny a platy tamojším polovojenským oddielom na to, aby zabraňovali migrantom v pokusoch preplaviť sa do Európy. V dôsledku chaosu, ktorý v krajine vládne, sa však dohodu nie vždy darí plniť.Úrad OSN pre migráciu (IOM) v septembri informoval, že od začiatku roka 2017 pricestovalo po mori do Európy vyše 130.000 migrantov a utečencov, teda menej ako polovica počtu z predchádzajúceho roka. Tri štvrtiny príchodzích dorazili do Talianska a zvyšok sa priplavil do Grécka, na Cyprus a do Španielska.Pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more zahynulo tento rok okolo 2500 migrantov, čo je menej oproti približne 3200 migrantov za rovnaké obdobie v roku 2016, ako uviedol IOM.