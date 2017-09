V Stredozemnom mori zachránili za jeden deň znova vyše 1100 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 27. septembra (TASR) - Po dramatickom poklese počtu migrantov prichádzajúcich do Talianska zachránili na mori južne od krajiny v priebehu jedného dňa znova viac ako 1100 ľudí, informuje agentúra DPA.V utorok lode z Talianska a ďalších európskych krajín zachytili v Stredozemnom mori celkovo 1105 migrantov, oznámil dnes podľa DPA hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Flavio Di Giacomo.V uplynulých týždňoch a mesiacoch sa počty migrantov, ktorých zachránili a previezli do Talianska, výrazne znížili. Údaje talianskeho ministerstva vnútra ukazujú, že tento mesiac ich bolo zatiaľ (do pondelka 25. septembra) celkove 4324. V auguste bol tento počet ešte nižší - do talianskych prístavov dopravili približne 3900 ľudí.Vláda v Ríme zintenzívnila úsilie odradiť migrantov od cesty do Európy, odkedy sa dostalo do Talianska v máji (takmer 23.000) a júni (približne 23.500) mimoriadne mnoho ľudí zachránených na mori. Talianske námorné sily podporujú líbyjskú pobrežnú stráž pri kontrole výsostných vôd a boji proti pašerákom ľudí, ktorí migrantov za veľké sumy peňazí posielajú smerom do Európy v člnoch nevhodných na plavbu po mori.