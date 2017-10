V stredu 1. novembra vypraví ZSSK druhý mimoriadny dušičkový vlak

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. októbra (TASR) - V stredu 1. novembra vypraví Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) druhý mimoriadny "dušičkový" rýchlik na trase medzi Košicami a Bratislavou. Vlak vyrazí o 14.25 h z Košíc a do Bratislavy by mal prísť o 20.20 h.uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Pripomenul zároveň, že okrem toho dopravca posilňuje vlaky v období okolo Sviatku všetkých svätých o 30 posilových spojov, pridáva tiež 19 vozňov k InterCity (IC) vlakom a 98 vozňov k rýchlikom. V prípade potreby avizovala ZSSK operatívne posilňovanie vybraných pravidelných vlakov.dodal Kováč.Podľa aktuálnej obsadenosti vlakov je napríklad v utorok (31. 10.) IC vlak s odchodom o 11.19 h z Košíc smerujúci do Bratislavy obsadený na 82 %. Záujem je však aj o spoje v opačnom smere. Na 81 % je obsadený aj IC vlak, ktorý o 15.47 h vyráža z Bratislavy a ide do Košíc a na 84 % je vypredaný spoj na rovnakej trase s odchodom z Bratislavy o 17.45 h.V stredu (1.11.) je zase už na 85 % obsadený IC vlak, ktorý o 11.19 h štartuje v Košiciach a ide do Bratislavy.