V stredu 5. júla budú po prvý raz všetky obchody zo zákona zatvorené

Stretnutie predstaviteľov Zväzu obchodu SR s médiami v Bratislave 28. júna 2017. Na snímke prezident Zväzu obchodu SR Martin Katriak a prvý viceprezident zväzu Pavol Konštiak. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - V stredu 5. júla budú počas Sviatku svätého Cyrila a Metoda po prvý raz na Slovensku zo zákona zatvorené všetky obchody. Novinku prináša novela Zákonníka práce, ktorá platí od júna tohto roku a zavádza do praxe zatvorenie predajní počas sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja, teda celkovo 15,5 dňa v roku.Zväz obchodu Slovenskej republiky (ZO SR) už podľa jeho prezidenta Martina Katriaka pripravuje svojich členov aj ďalších obchodníkov na správnu aplikáciu zákona. Zamestnávatelia totiž počas týchto dní nemôžu zamestnancom nariadiť a ani s nimi dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a s tým súvisiace práce.upozorňuje ZO SR.Zväz obchodu SR pritom víta toto opatrenie na zatvorenie predajní počas sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja. Obchodníci by ale podľa Katriaka boli aj za zatvorenie obchodov počas nedieľ. V súčasnosti chcú však počkať, aká bude reakcia spotrebiteľov aj obchodníkov na najnovšie pravidlá.avizoval Katriak na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Viceprezident zväzu Pavol Konštiak doplnil, že ide o dosť tvrdý zásah do zvykov, ktoré tu doteraz boli.uviedol.Takéto opatrenie, ktoré rozširuje počet voľných dní pre pracovníkov v obchode, by pritom podľa zväzu mohlo zvýšiť atraktívnosť tohto povolania. Sektor obchodu už totiž dlhšie zápasí s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl.V súčasnosti tak majú byť obchody povinne zatvorené 1. januára, 6. januára, na Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12. hodine, 25. decembra a 26. decembra.Výnimkou sú napríklad len čerpacie stanice či predajne na letiskách a staniciach, tiež lekárne alebo predajne suvenírov. Zákaz sa pritom vzťahuje len na predaj tovaru, otvorené tak môžu byť prevádzky poskytujúce služby, napríklad kadernícke a kozmetické salóny či požičovne.