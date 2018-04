V stredu duel gigantov Bayern-Real, Müller: Sme hladní a sebavedomí

Útočník Bayernu Thomas Müller, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liga majstrov UEFA 2017/2018 - semifinále - 1. zápas:



Bayern Mníchov - Real Madrid (streda 25. apríla, 20.45 h)



Rozhoduje: Björn Kuipers (Hol.)



pravdepodobné zostavy:



Bayern: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Martínez, Thiago - James Rodriguez, Müller, Ribéry - Lewandowski



Real: Navas - Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal - Isco, Modrič, Casemiro, Kroos - C. Ronaldo, Benzema

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Duel dvoch futbalových klubových gigantov Bayernu Mníchov a Realu Madrid ponúkne úvodné semifinále Ligy majstrov 2017/2018 v stredu 25. apríla v mníchovskej Allianz Arene. Rekordný 12-násobný európsky šampión Real si zahrá proti 5-násobnému majstrovBayernu už po rekordný 25. raz v európskych súťažiach. Vzájomná bilancia je vzácne vyrovnaná. Úradujúci dvojnásobný obhajca zo Španielska vyhral rovnako ako rekordný nemecký majster 11-krát, dvakrát sa zrodila remíza.strelil 37 gólov, iba o jeden viac ako Bavori.Odveta semifinále bude na programe v utorok 1. mája na Santiago Bernabeu. Po nej sa skončia nádeje jednej z futbalových veľmocí na to, že si vo finále v Kyjeve v sobotu 26. mája zahrá oproti úspešnému z druhej semifinálovej dvojice FC Liverpool - AS Rím.Bayern síce vo štvrťfinále vyradil FC Sevilla, no Nemcov v uplynulých štyroch sezónach LM eliminovali práve španielske kluby. Vždy v semifinále: v roku 2014 Real Madrid, 2015 Atletico Madrid a 2016 FC Barcelona, resp. vo štvrťfinále minulého ročníka Real Madrid. Aj ďalšia štatistika je na strane, keď Real zdolal Mníchovčanov v predchádzajúcich piatich vzájomných dueloch.sú v elitnom kvartete LM rekordný ôsmykrát za sebou, Bayern hrá v semifinále v uplynulých siedmich sezónach šiestykrát.Zverenci Juppa Heynckesa majú dobrú formu, rekordný šiesty bundesligový titul za sebou už získali, sú vo finále Pohára DFB a útočia na prestížne treble. To práve pod Heynckesom získali v roku 2013. V ligovej generálke uspeli v Hannoveri 3:0.citovala agentúra DPA útočníka domácich Thomasa Müllera.uviedol Müller pre www.uefa.com.vyjadril sa Heynckes. Ten sa v LM radoval aj s Realom, keď ho v roku 1998 priviedol k siedmemu titulu a prvému od roku 1966.Jeho trénerský kolega Zinedine Zidane by mal mať k dispozícii najsilnejšiu možnú zostavu, do tréningu sa už zapojil aj obranca Nacho. Real v La Lige v predchádzajúcom vystúpení doma remizoval s Athleticom Bilbao 1:1, v závere vyrovnal Cristiano Ronaldo. Práve portugalský kanonier môže byť opäť raz ústrednou postavou. S 15 gólmi je suverénne najlepší kanonier po štvrťfinálovej fáze, k postupu vo štvrťfinále cez Juventus Turín (3:0 v, 1:3 d) prispel troma gólmi a celkovo v tejto súťaži ťahá sériu jedenástich duelov za sebou, v ktorých skóroval. "CR7" dosiahol sedem gólov v uplynulých troch vzájomných súbojoch s Bayernom a celkovo mu v šiestich zápasoch strelil 9 gólov.Súboj bude špeciálny pre bývalého mníchovského hráča Toniho Kroosa, ktorý vyhral s Bavormi LM v roku 2013 a v roku 2014 prestúpil do Madridu.povedal Kroos.Madrid má unikátnu šancu vyhrať LM tretíkrát za sebou.sľúbil prezident Realu Florentino Perez. Pokiaľ španielsky klub zvíťazí v stredajšom stretnutí, dosiahne jubilejný 150. triumf od zavedenia LM.Súboj povedie ako hlavný arbiter Holanďan Björn Kuipers. V priamom televíznom prenose ho odvysiela RTVS.