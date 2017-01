V Stropkove začali platiť zmeny v parkovaní

Foto: Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász Foto: Ilustračné foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stropkov 1. januára (TASR) – Od dnešného dňa platia v Stropkove nové pravidlá parkovania. Na celom území mesta je v čase od 20.00 do 6.00 h pre všetky nákladné motorové vozidlá nad 3,5 tony, ďalej pre zvláštne motorové vozidlá, autobusy, prívesy, návesy a dopravné stroje zákaz parkovania na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách. Dodávkové vozidlá presahujúce 5,5 m dĺžky majú v uvedenom čase zákaz parkovať v centrálnej mestskej zóne, konkrétne ulice sú zverejnené na webstránke mesta. Informoval o tom hovorca mesta Peter Novák.Mesto v tomto roku pripravuje viaceré investičné aktivity. K najvýznamnejším kapitálovým výdavkom patrí rekonštrukcia Materskej školy na Ulici Matice slovenskej za viac ako 540.000 eur. Radnica na ňu získala finančné zdroje z eurofondov a štátneho rozpočtu, spoluúčasť samosprávy predstavuje päť percent oprávnených nákladov. Stropkovská radnica bola úspešná aj pri výzve ministerstva životného prostredia zameranej na vybudovanie skládky biologicky rozložiteľného odpadu a nákup mechanizmov. V rámci projektu ide o sumu 902.000 eur.V Stropkove vyčlenili v tohtoročnom rozpočte na rekonštrukciu miestnych komunikácií, obnovu dopravného značenia a rozšírenie verejného osvetlenia viac ako 146.000 eur. Mesto má v pláne aj vybudovanie novej komunikácie a parkoviska na Ulici akad. Pavlova a projekčne pripraví výstavbu ďalších nových ulíc a obslužných komunikácií. Na nové detské ihrisko vyčlenilo mesto 8000 eur, Novák zdôraznil, že samospráva tak plní svoj záväzok verejnosti vybudovať každý rok minimálne jedno nové ihrisko. Mestskí policajti po desiatich rokoch dostanú nové vozidlo.Radnica čaká aj na výsledky hodnotenia troch cezhraničných projektov v rámci slovensko-poľskej spolupráce. Zamerané sú na budovanie cyklotrás, prezentáciu kultúrneho dedičstva a propagáciu histórie Stropkova ako významného mariánskeho pútnického miesta.V novom roku radnica ponúkne na predaj 64 bytov na Chotčanskej ulici. Vedenie mesta už nájomníkov o možnosti odkúpenia jednotlivých bytov do osobného vlastníctva informovalo. Hovorca uviedol, že zatiaľ kúpu bytu zvažujú viac ako dve tretiny nájomníkov.Mesto bude v tomto roku hospodáriť so sumou viac ako 7,9 miliónov eur, pričom rozpočet je po zarátaní príjmových a výdavkových finančných operácií prebytkový o 2754 eur.