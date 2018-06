V Stupave narazilo auto do plynovej prípojky, evakuovať museli 21 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Stupava 16. júna (TASR) – V Stupave na Dlhej ulici narazilo pred pol štvrtou hodinou ráno auto do plynovej prípojky pred rodinným domom. Hasiči preto museli evakuovať 21 ľudí z okolitých domov do hasičského evakuačného autobusu. TASR o tom informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.Na mieste nehody merali hasiči ovzdušie na zistenie prítomnosť metánu v ovzduší a realizovali na havarovanom vozidle, ktoré bolo prevrátené na strechu, protipožiarne opatrenia.uviedlo operačné stredisko.Z miesta zásahu neboli nahlásené žiadne zranené osoby. Pri tejto nehode zasahovalo 17 hasičov so šiestimi kusmi hasičskej techniky.