V Stuttgarte odsúdili utečenca, pózoval s hlavami zabitých džihádistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 11. januára (TASR) - Na 18 mesiacov podmienečne odsúdili vo štvrtok v nemeckom Stuttgarte 24-ročného utečenca z Iraku, ktorý v júli 2015 pózoval s hlavami padlých džihádistov z Islamského štátu ako príslušník irackej armády.Vrchný krajinský súd v Stuttgarte uznal obžalovaného za vinného z vojnových zločinov v šiestich prípadoch.Sudca Claus Belling označil za poľahčujúce okolnosti v tomto prípade, že Iračan doteraz nebol trestaný a že jeho vojnové zločiny sa týkali už skôr zabitých nepriateľských bojovníkov.Súdu sa však nepodarilo objasniť okolnosti, za ktorých prišli džihádisti o život, ani kto ich sťal a kto ich hlavy dal k dispozícii. To isté platí aj o prípadnej účasti obžalovaného na ich usmrtení, takže si osvojil argumentáciu obžalovaného, ktorý tvrdil, že sa v inkriminovanom čase nepodieľal na bojových operáciách.Obžalovaný prišiel do Nemecka na jeseň 2015 ako utečenec. Fotografiu, na ktorej pózuje s hlavami zabitých, našli neskôr v jeho smartfóne po tom, čo sa v ubytovni pre žiadateľov o azyl dostal do konfliktu s Afgancom, ktorému sa vyhrážal likvidáciou.