V súboji o funkciu premiéra Írska vedie s náskokom Varadkar

Na snímke Enda Kenny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 19. mája (TASR) - V súboji o uvoľnené kreslo predsedu írskej vládnucej strany Fine Gael a budúceho premiéra Írska vedie s predstihom 38-ročný minister sociálnych vecí Leo Varadkar, informovala dnes tlačová agentúra Reuters. Uviedla, že syn indického lekára a írskej zdravotnej sestry, ktorý sa vlani - ako prvý člen vlády - verejne priznal k homosexualite, už má podporu väčšiny parlamentných poslancov strany.Írsky premiér Enda Kenny sa v stredu vzdal funkcie predsedu stredopravicovej strany Fine Gael, čím otvoril cestu svojmu vystriedaniu na čele írskej vlády. Strana oznámila, že si jeho nástupcu zvolí do 2. júna.Podľa írskych médií sa rozhodujú medzi Varadkarom, ktorý je vlastnou profesiou všeobecný lekár, a ministrom bývania Simonom Coveneym. Zo 73 parlamentných poslancov Fine Gael už 37 verejne vyjadrilo podporu Varadkarovi a 19 uviedlo, že by hlasovalo za Coveneyho. Zvyšných 17 sa zatiaľ nevyjadrilo, koho podporia.Uvedených 73 poslancov podľa pravidiel strany zastupuje 65 percent volebných hlasov, zvyšok je rozdelený medzi radových členov strany a členov mestských rád, ktorí sú podľa prieskumu denníka Irish Times zatiaľ rovnomerne rozdelení." uviedol politológ z Dublinskej mestskej univerzity (DCU) Eoin O'Malley. Coveney by podľa neho musel získať dve tretiny hlasov radových členov strany, aby mal vôbec šancu, a to sa zrejme nestane.Prieskumy verejnej mienky ukázali, že väčšina členov Fine Gael preferuje Varadkara. Dnes ho podporil napríklad minister zahraničných vecí Charles Flanagan i Paschal Donohoe, ktorý je favoritom na obsadenie kresla ministra financií.Stúpenci Varadkara hovoria, že jeho priamočiary spôsob reči by mohol strane pridať na príťažlivosti pred voľbami, ktoré zrejme budú koncom budúceho roka.On sám však je však opatrný: "," citovala ho agentúra Reuters.