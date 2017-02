V Suriname našli tonu kokaínu určeného do Belgicka a Holandska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. februára (TASR) – Takmer tisíc kilogramov kokaínu našla polícia v spolupráci s colníkmi v surinamskom prístave Paramaribo. Zásielka drogy bola určená na prevoz do Belgicka a Holandska.Policajné zložky našli kokaín v športových taškách v dvoch lodných kontajneroch. Jeden z kontajnerov bol nasmerovaný do belgického prístavu Antverpy. Na čiernom trhu by malo toto množstvo drogy hodnotu približne 40 miliónov eur, informovala dnes agentúra Belga.Surinamská polícia odhalila zásielku drog už 6. februára, ale viac informácii k prípadu poskytla až vo štvrtok. Zadržala 11 podozrivých vrátane dvoch colníkov a pátra po pracovníkovi prístavu, ktorý je zrejme do prípadu tiež zapletený.