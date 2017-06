V súťaži Mladý digitálny Európan zvíťazilo Gymnázium z Komárna

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským z Komárna sa stalo najúspešnejšou školou v rámci celoštátneho kola Mladý digitálny Európan 2017. Toto gymnázium dosiahlo najvyššiu priemernú úspešnosť svojich žiakov v teste.V utorok (6.6.) sa osem najúspešnejších stredoškolákov zo školského kola tejto súťaže opäť posadilo za počítače, tentoraz v Hoteli Bôrik v Bratislave a zapojilo sa do jej celoštátneho kola. Ich úlohou bolo čo najlepšie vyplniť digitálny vedomostný test o Európskej únii. Test preveroval ich komplexné vedomosti z geografie, histórie, náuky o spoločnosti, ako aj úroveň všeobecného prehľadu o EÚ.Na prvom až druhom mieste sa umiestnili s rovnakým skóre dvaja stredoškoláci – Radovan Hančuľák z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach a Samuel Tóth z Gymnázia M. Kováča z Banskej Bystrice. Na treťom mieste skončila Mária Csontos z Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne. Dominik Minárik zo Spojenej školy – Gymnázia v Sečovciach obsadil štvrté miesto a na piatom skončila Lenka Vargová z tej istej školy.Všetci piati víťazi získali tablety a ďalšie vecné ceny. Navyše sa budú môcť v sprievode svojho pedagóga zúčastniť na vzdelávacej exkurzii do európskych inštitúcií v Bruseli. Do Bruselu s nimi pôjde aj študent, ktorý sa umiestnil na šiestom mieste, Marek Podžuban z Gymnázia Pavla Horova z Michaloviec. Brusel navštívia aj všetci traja žiaci komárňanského gymnázia, ktorí sa zapojili do školského kola súťaže.Druhý ročník školského kola súťaže Mladý digitálny Európan sa konal 9. a 10. mája. Zapojilo sa doň takmer 2000 stredoškolákov z viac než 120 stredných odborných škôl a gymnázií. Žiaci na počítačoch vypĺňali vedomostný test o EÚ prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. Test bol náročný, o čom svedčí skutočnosť, že priemerná úspešnosť žiakov bola v školskom kole 54,74 percenta a len 14 žiakov v ňom dosiahlo úspešnosť nad 90 percent.TASR informovala hovorkyňa Ministerstva školstva (MŠ) SR Ivana Skokanová.