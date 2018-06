V súvislosti s epidémiou osýpok potvrdili na Zemplíne sedem prípadov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Michalovce/Sobrance 6. júna (TASR) – V súvislosti s epidémiou osýpok na dolnom Zemplíne je potvrdených sedem prípadov tohto ochorenia. Pravdepodobných je 16 ochorení, ktoré sa budú laboratórne došetrovať. TASR o tom informovala Jozefína Kaššová z komunikačného referátu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Podľa jej ďalších slov evidovali 21 ochorení v obci Drahňov, jedno v Baškovciach v Sobranskom okrese a jedno ochorenie v meste Strážske.doplnila. Najviac ochorení (12) sa vyskytuje vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov, medzi deťmi od jedného do 14 rokov sú siedmi chorí, zvyšok je v skupine od 25 do 44 rokov. Zároveň uviedla, že v michalovskej nemocnici ochoreli dve zdravotné sestry infekčného oddelenia.Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach podľa Kaššovej prijal včas všetky adekvátne protiepidemické opatrenia, nariadil aj karanténu. O situácii pravidelne informujú starostu obce Drahňov, aj lekárov pre deti a dorast v oboch okresoch, tiež michalovskú nemocnicu, do ktorej zaslali Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k Akčnému plánu na udržanie stavu eliminácie osýpok. "O nariadených karanténnych opatreniach boli informovaní i riaditelia školských zariadení a zriaďovatelia škôl. Epidemiologická situácia vo výskyte ochorení na osýpky sa denne aktualizuje," doplnila.O prvých prípadoch zavlečenia osýpok na dolný Zemplín, konkrétne z Veľkej Británie, ÚVZ informoval začiatkom minulého týždňa. V tejto súvislosti bolo k pondelku (4.6.) zaočkovaných 102 detí v obci Drahňov, z toho 86 v rámci nariadených protiepidemických opatrení a 16 v rámci povinného pravidelného očkovania.Kaššová spomenula, že od začiatku tohto roka k strede evidujú na Slovensku spolu 30 suspektných prípadov osýpok.