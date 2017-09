V súvislosti s pádom výťahu v poliklinike v Humennom padol rozsudok

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Humenné 7. septembra (TASR) – Okresný súd v Humennom dnes rozhodol v súvislosti s tragédiou v miestnej poliklinike, kde v roku 2013 po páde do výťahovej šachty zomrelo dieťa. Obžalovanému Petrovi S., ktorý sa v minulosti staral o výťahy v tejto budove, uložil podmienečný trest.Odsúdil ho pre prečin usmrtenia s trestom odňatia slobody vo výmere dvoch rokov s tým, že výkon trestu mu odložil na skúšobnú dobu v trvaní troch rokov. Zároveň mu uložil aj trest zákazu činnosti v oblasti zdvíhacích zariadení na tri roky.Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Prokurátor totiž avizoval podanie odvolania v neprospech obžalovaného v celom rozsahu. Obhajca obžalovaného informoval, že podanie opravného prostriedku zvážia po doručení rozsudku v písomnom vyhotovení.Dnešnému rozhodnutiu súdu predchádzalo vypočutie svedkov, ale aj súdneho znalca z odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pred súdom ešte v júni tohto roka uviedol, že v tomto prípade došlo k zlyhaniu zabezpečovacieho zariadenia na výťahu, ktoré sa dalo zistiť bežnou skúškou. Podobnú chybu zaregistroval pri svojich kontrolných úkonoch raz pred zhruba 30 rokmi. Výrobnú chybu vylúčil. Tú, naopak, pripustil vo svojej odbornej svedeckej výpovedi technický inšpektor, ktorý okrem svojvoľného rozladenia zabezpečovacieho systému nevylúčil aj samovoľný pohyb výťahu.Obhajca obžalovaného spochybňuje odbornosť znaleckého posudku, na základe ktorého došlo k odsúdeniu jeho klienta.uviedol dnes po pojednávaní pre novinárov. Obžalobu na Petra S. podala totiž Okresná prokuratúra v Humennom v marci 2014 ešte pre prečin všeobecného ohrozenia.doplnil.Splnomocnenec poškodených pre novinárov po vypočutí rozsudku uviedol, že pre poškodených uložený trest nebude nikdy dostatočným zadosťučinením.zdôraznil.Prvostupňový súd v tejto veci rozhodol už v decembri 2015 rovnako ako dnes. Senát Krajského súdu v Prešove však v októbri minulého roka vtedajší rozsudok okresného súdu zrušil v celom rozsahu a vec mu vrátil na prerokovanie a rozhodnutie.Tragický prípad sa stal v októbri 2013. Šimon, ktorý mal rok a osem mesiacov, spadol do výťahovej šachty zo šiesteho poschodia v budove polikliniky. Pri vystupovaní sa výťah nečakane pohol a dieťa v kočíku sa pri vyťahovaní z výťahu prepadlo do šachty. Ťažkým zraneniam ešte v ten istý deň chlapček podľahol.