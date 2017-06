V súvislosti s útokmi v Teheráne zatkli 41 ľudí

Telo teroristu (v pozadí vľavo) leží na zemi 7. júna 2017 v Teheráne. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Teherán 9. júna (TASR) - V súvislosti so stredajšími teroristickými útokmi v Teheráne zatkli iránske úrady 41 podozrivých osôb. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na iránske ministerstvo vnútra.uviedol rezort vnútra. Dodal, že v priebehu razií bezpečnostné sily zhabali množstvo dokumentov i zbraní.Terčom stredajších útokov boli budova parlamentu, kde práve prebiehala schôdza poslancov, a mauzóleum ajatolláha Rúholláha Chomejního. Pri útokoch, ku ktorým sa prihlásil tzv. Islamský štát, zahynulo 17 ľudí a vyše 40 utrpelo zranenia.Iránske úrady vo štvrtok informovali, že piati z ozbrojencov, ktorí v stredu útočili v Teheráne, boli občanmi Iránu. Iránske ministerstvo pre tajné služby vo štvrtok potvrdilo, že títo muži bojovali v radoch IS. Muži podľa ministerstva opustili Irán a išli bojovať za IS do irackého mesta Mósul, ako aj do sýrskej Rakky, faktického hlavného mesta IS.Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí dnes vyhlásil, že útoky spáchané v Teheráne prispejú k nenávisti pociťovanej Iráncami k Spojeným štátom a Saudskej Arábii.